Муж попытался проплыть две тысячи километров по морю на надувной лодке ради жены

Муж заскучал и решил проплыть две тысячи километров на лодке с веслами, чтобы увидеть жену

Вьетнамец попытался доплыть из Таиланда в Индию через Бенгальский залив на надувной лодке ради встречи с женой и был спасен экипажем рыбацкого судна. Об этом сообщает The Sun.

37-летний Хо Хоанг Хунг рассказал, что они с женой оказались в разлуке на несколько лет из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. 5 марта преданный и соскучившийся муж решил во что бы то ни стало увидеть жену, которая находилась в Индии. Для этого Хунг прилетел в Бангкок и доехал на автобусе до Пхукета. Поскольку у него не было визы для въезда в Индию, он купил резиновую лодку и весла, надул ее и отправился в путь.

Мужчина планировал проплыть по морю две тысячи километров. Для путешествия он запасся лапшой быстрого приготовления и небольшим количеством воды, но не подумал взять с собой карту или компас. Хунг запланировал заплыв на начало сезона циклонов, поэтому столкнулся с сильным ветром и за две недели преодолел около 80 километров.

В среду, 23 марта, у Симиланских островов Хунга заметили пассажиры рыбацкой лодки. Они взяли вьетнамца на борт и сообщили о нем в тайский командный центр по обеспечению безопасности в море. «Мы связались с посольством Вьетнама, а также с посольством Индии, но пока не получили ответа», — отметил капитан Пичет Сонгтан.

Тайские чиновники заявили, что Хунг вернется на Пхукет для допроса.

Ранее сообщалось, что мужчина отправился в одиночное трехмесячное плавание ради встречи с отцом после того, как из-за коронавируса отменили все международные перелеты. По дороге мужчина несколько раз останавливался в портах, чтобы пополнить запасы еды и заправить лодку топливом.