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Зеленского заподозрили в отсутствии возможности руководить украинской армией

Писатель Стариков заявил, что украинскими военными управляет не Зеленский, а НАТО

Фото: Globallookpress.com

Писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков в интервью изданию «Украина.ру» выразил свои подозрения о том, что у президента Украины Владимира Зеленского может отсутствовать возможность управлять военными ВСУ, поскольку его дело в настоящее время — работать шоуменом и провоцировать затягивание кризиса. По его мнению, в действительности украинскими солдатами управляет НАТО.

«Ну когда ему руководить армией? Что он в этом понимает? Посмотрите на украинских военных — там даже не военные, а какие-то люди из команды Зеленского пытаются изображать из себя бравых генералов. НАТО руководит действиями украинских вооруженных сил и нацбатальонов. НАТО вооружило, обучило, направило. НАТО направило туда людей в большом количестве», — заявил Стариков.

Он подчеркнул, что во время проведения военной спецоперации российские военные столкнулись не с ВСУ, а с силами НАТО, чьи офицеры в действительности отдают свои указания, сидя в штабах. В связи с этим можно сказать, что альянс передает вооружение не Киеву, а самому себе, переправляя его на Украину и воюя им же против России.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешний киевский режим уже полностью себя скомпрометировал. Он назвал главу государства Владимира Зеленского военным преступником, подчеркнув, что помимо денацификации страны нужно добиться смены действующей власти.

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Марина Совина
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