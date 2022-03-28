В Мордовский заповедник привезут 20 зубров

В Мордовский государственный природный заповедник привезут 20 особей зубров

Вольная популяция зубров в Мордовском государственном природном заповеднике в 2022 году увеличится более чем в два раза — туда привезут 20 новых особей зубров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Животных доставят из зубрового питомника Окского государственного природного заповедника и центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника в сентябре-ноябре этого года.

Сейчас в заповеднике проживают 16 зубров, включая недавно родившихся трех телят. Животное занесено в Красную книгу России и Красную книгу Мордовии. Вид относят к исчезающим и разводят в специальных условиях.

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