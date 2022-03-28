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В Мордовский заповедник привезут 20 зубров

В Мордовский государственный природный заповедник привезут 20 особей зубров

Фото: Казбек Басаев / Reuters

Вольная популяция зубров в Мордовском государственном природном заповеднике в 2022 году увеличится более чем в два раза — туда привезут 20 новых особей зубров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Животных доставят из зубрового питомника Окского государственного природного заповедника и центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника в сентябре-ноябре этого года.

Сейчас в заповеднике проживают 16 зубров, включая недавно родившихся трех телят. Животное занесено в Красную книгу России и Красную книгу Мордовии. Вид относят к исчезающим и разводят в специальных условиях.

Ранее в марте в Ижевском зоопарке появились два новых сибирских бурундука по имени Чип и Дейл. Специально для них построили вольер в новой экспозиции в теплом помещении павильона «Страна обезьян». Как уточнили в зоопарке, Чип и Дейл невероятно любопытны и быстры.

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Мария Гейн
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