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Россиянку осудили на девять с лишним лет за избиение сына до смерти

Суд дал девять лет и три месяца колонии россиянке, которая забила насмерть годовалого сына

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Cуд в Алтайском крае дал россиянке девять с лишним лет колонии общего режима за избиение годовалого сына до смерти. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 29 марта, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Алтайскому краю.

По данным ведомства, преступление произошло летом 2021 года в одном из сел Бурлинского района: 37-летняя женщина пыталась успокоить своего ребенка. В какой-то момент она принялась избивать его — позже эксперты насчитали не менее семи сильных ушибов на теле жертвы. После избиения россиянка доставила ребенка в больницу, но он скончался еще по пути в медучреждение. Свою вину подсудимая не признала. Суд, изучив ее личность, приговорил преступницу к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима.

Позже правоохранители выяснили, что женщина в 2019 году была осуждена за истязание 7-летнего сына и причинение средней тяжести вреда здоровью. Суд тогда дал ей условный срок и лишил родительских прав в отношении троих старших детей.

Ранее сообщалось, что москвичка выбросила новорожденного сына из окна четвертого этажа. Предполагалось, что 30-летняя женщина после домашних родов положила ребенка в пакет и выбросила. Младенец выжил, его госпитализировали.

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Леонид Микуляк
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