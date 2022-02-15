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Россиянка выбросила новорожденного сына из окна

Москвичка после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его с четвертого этажа

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Москвы выбросила своего новорожденного сына из окна четвертого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

По предварительной информации, 30-летняя женщина после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его из окна в районе Люблино. Младенец выжил, его госпитализировали. В больницу также доставили его мать.

На место ЧП выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

24 января в Крыму завели дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве восьмилетней дочери. По версии следствия, мать, которая якобы страдала шизофренией, выбросила ребенка из окна четвертого этажа в поселке Новый Свет.

Ранее в Воронеже суд приговорил к 12 годам колонии 34-летнюю мать, убившую семимесячную дочь из-за плача. По данным следствия, преступление было совершено вечером 9 января 2021 года в поселке Грибановский. Женщина вместе с ребенком пришла в гости к соседу, с которым ее муж распивал алкоголь, и присоединилась к ним. Спустя время ее супруг пошел домой, а подсудимая продолжила выпивать. Во время застолья ее дочь начала плакать и беспокойно себя вести, из-за чего мать разозлилась и несколько раз ударила девочку по голове. От полученных травм малышка скончалась на месте.

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Марина Совина
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