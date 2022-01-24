Россиянка выбросила восьмилетнюю дочь из окна

В Крыму завели дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве восьмилетней дочери. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ход расследования взял на контроль прокурор республики Олег Камшилов. Как сообщает РИА Новости, мать, которая якобы страдала шизофренией, выбросила ребенка из окна четвертого этажа в поселке Новый Свет.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 34-летнюю россиянку, забившую до смерти семимесячную дочь, приговорили к 12 годам колонии.