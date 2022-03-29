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Врач-эндокринолог предупредил россиян об опасности отказа от завтрака

Врач-эндокринолог Калинчев заявил, что отказ от завтрака обостряет гастрит или панкреатит

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев предупредил россиян об опасности отказа от завтрака. Его слова передает URA.RU.

Специалист рассказал, что отказ от завтрака или длительные перерывы между приемами пищи способствуют обострению болезней желудочно-кишечного тракта. «Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету и думают, что это нормально. Всегда же так делали, а тут вдруг заболели», — заявил Калинчев.

Он объяснил, что полностью здоровых людей не бывает — если человек не ходит в больницу, это не значит, что он здоров. Почти у каждого обычно с детства есть хронический гастрит или панкреатит. Большие перерывы в питании же только ухудшат здоровье и приведут к гастроэнтерологу или терапевту, считает Калинчев.

Ранее врач-гастроэнтеролог Оксана Левина раскрыла причины непрекращающегося голода. По ее словам, такие проблемы часто встречаются у людей, страдающих от сильного стресса или гормонального сбоя.

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Марина Совина
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