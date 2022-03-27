Гастроэнтеролог раскрыла россиянам причины постоянного голода

Гастроэнтеролог Левина назвала причинами постоянного голода стресс и гормональные сбои

У человека, который постоянно хочет есть, чаще всего есть такие проблемы, как сильный стресс или гормональный сбой. Такие причины непрекращающегося голода раскрыла врач-гастроэнтеролог Оксана Левина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в принципе причин такого явления существует множество, однако обычно постоянный голод возникает либо из-за стресса, либо из-за гормональных сбоев в организме. В связи с этим Левина рекомендовала россиянам обращаться к врачам при подобных проявлениях голода.

При этом она посоветовала не откладывать визит к врачу и тем, кто испытывает сильный голод, но не чувствует проблем с эмоциональным состоянием. Левина пояснила, что тогда стоит обратиться к эндокринологам, чтобы проверить уровень инсулина.

Ранее российский врач-диетолог Елена Соломатина предложила пить теплую воду, чтобы не голодать. Такой метод, по мнению специалиста, помогает людям, которые хотят сбросить лишний вес, так как позволяет дольше обходиться без еды.