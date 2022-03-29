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Девочка с синдромом Дауна стала лицом Burberry

Девятилетняя девочка Рони Литман с синдромом Дауна стала лицом бренда Burberry

Фото: Caters News / Legion-media

Девятилетняя девочка с синдромом Дауна приняла участие в съемке рекламной кампании британского бренда Burberry. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время фотосессии ребенка сняли в коричнево-бежевом костюме в клетку и обуви такой же расцветки из новой весенне-летней коллекции люксового модного дома. Помимо него, девочка начала сотрудничать и с другими известными марками, такими как River Island, Asda George и TJ MAXX.

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Шелли, 46-летняя мать Рони Литман, рассказала, что гордится дочерью, которой предложили стать лицом крупной компании. Кроме того, собеседница издания заявила, что восхищается брендами, которые становятся более инклюзивными. По ее словам, участие в рекламе манекенщицы с подобной патологией вдохновит других людей с ограниченными возможностями на новые свершения. «Надеюсь, что пример Рони поможет другим детям с такими патологиями следовать за своей мечтой», — высказалась женщина.

В заключение мать девочки призналась, что врачи давали ее ребенку неутешительные прогнозы, в том числе говорили о том, что она не сможет ходить. Однако в конечном счете Рони начала самостоятельно передвигаться в полтора года. «Она доказала всем, что способна жить, как обычные люди! Врачи не всегда оказываются правы», — пояснила Шелли.

В феврале женщина с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria's Secret. 24-летняя пуэрториканка София Джира опубликовала пост, в котором объявила, что стала лицом инклюзивной рекламы коллекции бренда под названием Love Cloud. Манекенщица снялась в нижнем белье бренда в проморолике и фотосессии, которая появилась на сайте марки и страницах журнала Vogue.

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Майя Пономаренко
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