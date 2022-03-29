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Выявлена эффективная молекула в борьбе с коронавирусом

Ученые Корнелльского университета выявили препарат N-0385 для борьбы с COVID-19

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Ученые Корнелльского университета в США выявили, что молекула N-0385 при назальном применении может блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

В эксперименте на мышах было показано, что N-0385 защищает животных от инфекции, а также обеспечивает лечение при введении в течение 12 часов после воздействия вируса. Предварительные результаты показали, что препарат предотвращает COVID-19, а также снижает тяжесть заболевания и смертность в постинфекционном периоде.

Исследователи отслеживали вес мышей — поскольку потеря веса сигнализирует об инфекции и является хорошим индикатором заболевания — и другие клинические и патологические измерения, такие как температура и смертность, а также анализировали ткани мышей, чтобы понять, насколько хорошо животные реагировали на лечение.

Терапия широкого спектра была протестирована на мышах, подвергшихся воздействию первого штамма, обнаруженного в США в штате Вашингтон в 2020 году, а также штамма дельта, но не тестировалась на варианте омикрон. Однако ученые полагают, что препарат останется эффективным в борьбе против новых вариантов коронавируса.

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Александр Еникеев
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