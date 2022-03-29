В Египте заявили об оттоке туристов из-за ситуации на Украине

Министр туризма аль-Анани: туристическая отрасль Египта страдает из-за кризиса на Украине

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил об оттоке туристов из страны в связи с ситуацией на Украине. Его слова передает ТАСС.

Министр отметил, что туристическая отрасль сильно страдает из-за конфликта между Россией и Украиной. «После того, как туризм пострадал от кризиса между Россией и Украиной, мы занялись поиском альтернативных рынков, одним из которых является британский», — объяснил он. Аль-Анани также заявил, что туристы из Великобритании всегда занимали значительную долю в стране и подчеркнул, что власти готовы встретить гостей из всех стран мира и предоставить им лучшие услуги и удобства для комфортного отдыха.

Ранее сообщалось, что власти Египта сделали уступку и временно отменили штрафы для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что на фоне нынешних отмен рейсов туристы много жаловались ей по поводу штрафов за просроченные визы, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.