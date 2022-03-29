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Жилье в Ереване подорожало из-за наплыва россиян

Аренда жилья в Ереване подорожала на 20-25 процентов после наплыва россиян

Фото: Egmont Strigl / globallookpress.com

Аренда жилья в Ереване резко подорожала из-за наплыва россиян и украинцев. Стоимость съемных квартир в столице Армении выросла на 20-25 процентов, пишет РИА Новости.

По словам директора по линии развития бизнеса компании Red Invest Group Эдуарда Априяна, в отдельных случаях арендные ставки увеличились вдвое или втрое. Однако эксперт уточнил, что речь идет об уникальных и временных случаях — арендаторам нужно было как можно быстрее решить вопрос с жильем для своих семей. Априян добавил, что съемщики принялись искать альтернативные и более дешевые варианты, когда разобрались в ситуации на рынке жилья.

Эксперт отметил, что в популярных для съемщиков ереванских районах Кентрон и Арабкир сезон сдачи жилья в аренду начался на два месяца раньше обычного, в конце февраля-начале марта, поэтому изменение рыночных цен там было краткосрочным.

«Иной вопрос, что в других районах, особенно на окраине, мы видим временное подорожание аренды, но оно не обусловлено изменениями на рынке, просто возникла необходимость в обслуживании такого потока, и кое-кто воспользовался этим поводом, произошло искусственное повышение цен, что временно сработало», — объяснил Априян.

По прогнозам эксперта, ситуация на рынке съемного жилья в Ереване скоро стабилизируется — поток приезжих становится менее активным, заметно сократилось число сдаваемых в аренду квартир, многие мигранты уже устроились, а некоторые даже приступили к реализации бизнес-проектов.

Ранее стало известно, что из-за наплыва россиян аренда недвижимости в грузинском Тбилиси подорожала на 50-65 процентов. Как отмечают аналитики, цены выросли как в центре, так и на окраине города. Чаще всего квартиры снимают приезжие из России, Украины и Белоруссии.

Нина Ташевская
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