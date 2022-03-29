Российские военные эвакуировали более 130 граждан Турции из Херсонской области

Минобороны РФ: 138 граждан Турции были эвакуированы из Херсонской области в Россию

Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Россию 138 граждан Турции. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, военнослужащие Южного военного округа организовали безопасную доставку иностранцев с центральной площади Херсона в Крым. Отмечается, что эвакуация проводилась в соответствии с обращениями иностранных посольств и заявками от местного населения. Также были эвакуированы 10 граждан Украины, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Россию из Украины и Донбасса прибыли более 472 тысяч человек, в их числе 98 тысяч детей. Эвакуация части жителей началась до начала российской спецоперации на Украине из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.