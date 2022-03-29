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В Казахстане ведущая уволилась после обещания обратиться к «дяде Вове»

Ведущая «Европы Плюс Казахстан» уволилась после обсуждения спецоперации на Украине в сети

Фото: из личного архива Любови Пановой / РБК

Работавшая на радиостанции «Европа Плюс Казахстан» ведущая Любовь Панова, которая отвечала противникам спецоперации России на Украине в соцсетях, уволилась. Об этом сообщает РБК.

Панова в процессе обсуждения указанной темы в личных аккаунтах обещала «позвать на помощь дядю Вову». По словам генерального продюсера радиостанции Арнура Истыбаева, журналистка написала заявление по собственному желанию и не является сотрудницей станции с 28 марта.

«Мы все прекрасно понимаем, что любой гражданин Казахстана имеет право на выражение собственного мнения, и я не могу комментировать ее мысли, ее сообщения в социальных сетях на личных ее страницах», — заявил продюсер. В «Европе Плюс Казахстан» добавили, что высказывания журналистки не имеют ничего общего с политикой радиостанции.

В марте американский бизнесмен Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину и в шутку вызвал его на бой. «Ставка — Украина», — написал он. Также Маск обратился к Кремлю на русском языке, спросив, согласны ли представители главы государства на поединок.

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Варвара Кошечкина
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