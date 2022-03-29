Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Тысячи жителей Австралии эвакуировали из-за сильнейшего наводнения

Reuters: cильнейшие ливни вызвали наводнения на востоке Австралии, два человека погибли

Фото: AAP Image / Jason O'Brien / Reuters

Сильнейшие ливни вызвали наводнения на востоке Австралии, из-за чего тысячи жителей были эвакуированы. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в результате ухудшения погодных условия два человека погибли. В штате Квинсленд мужчина был найден мертвым после того, как его автомобиль застрял в паводковых водах.

Метеорологические службы предрекли, что непогода в регионе продлится как минимум 24 часа. Ожидается, что множество зданий будут затоплены. В пострадавшие от стихии австралийские регионы направили военных для помощи гражданам.

Отмечается, что это второе крупное наводнение в Австралии за месяц. В начале марта жертвами стихии стал как минимум 21 человек, а сотни домов и других построек в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде оказались затоплены.

Ухудшение погодных условий в регионе связывают с глобальным потеплением. На этом фоне эксперты из организации Farmers for Climate Action заявили, что в скором будущем жители Австралии могут столкнуться с дефицитом продуктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Комментарии отключены
Последние новости
Изъятые российские активы предложили отдать Украине
МВД показала на видео инструменты и добычу задержанных воров-домушников
Известная актриса вспомнила о работе с Олегом Табаковым
Тысячи жителей Австралии эвакуировали из-за сильнейшего наводнения
Иностранцы бросились освобождать дорогие квартиры в Москве
Пульмонолог назвала опасные после COVID-19 анализы
На Балтфлоте прошли учения с танками Т-72Б3М
Названа самая популярная у россиян соцсеть на замену Instagram
Вторая страна задумалась об отмене монархии после приезда принца Уильяма
Россиянину удалось выжить после нападения уголовника с топором
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.