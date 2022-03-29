Тысячи жителей Австралии эвакуировали из-за сильнейшего наводнения

Reuters: cильнейшие ливни вызвали наводнения на востоке Австралии, два человека погибли

Сильнейшие ливни вызвали наводнения на востоке Австралии, из-за чего тысячи жителей были эвакуированы. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в результате ухудшения погодных условия два человека погибли. В штате Квинсленд мужчина был найден мертвым после того, как его автомобиль застрял в паводковых водах.

Метеорологические службы предрекли, что непогода в регионе продлится как минимум 24 часа. Ожидается, что множество зданий будут затоплены. В пострадавшие от стихии австралийские регионы направили военных для помощи гражданам.

Отмечается, что это второе крупное наводнение в Австралии за месяц. В начале марта жертвами стихии стал как минимум 21 человек, а сотни домов и других построек в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде оказались затоплены.

Ухудшение погодных условий в регионе связывают с глобальным потеплением. На этом фоне эксперты из организации Farmers for Climate Action заявили, что в скором будущем жители Австралии могут столкнуться с дефицитом продуктов.