Раскрыта опасность ультраобработанных продуктов для человечества

Ученые раскрыли опасность глобального рациона питания для биосферы Земли

Международная группа ученых раскрыла, что глобальная диета, в которую входит большое количество ультраобработанных пищевых продуктов, представляет серьезную опасность не только для здоровья человека, но и биосферы Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале BMJ Global Health.

По словам специалистов, ультраобработанные продукты составляют основу «глобального рациона питания» и становятся доминирующими в мировом продовольственном снабжении. При этом продажи и потребление растут во всех регионах и почти во всех странах. В настоящее время их потребление растет быстрее всего в странах с доходами выше среднего и ниже среднего.

Эта тенденция связана со снижением агробиоразнообразия — разнообразия видов возделываемых культур, а также животных и микроорганизмов, связанных с производством продовольствия и сельским хозяйством в целом. Более семи тысяч видов съедобных растений используются в пищу человеком, но в 2014 году было произведено менее 200 видов, и всего на девять культур приходилось более 66 процентов веса всей продукции растениеводства. 90 процентов потребляемой человечеством энергии приходится всего на 15 сельскохозяйственных культур, и более четырех миллиардов человек зависят только от трех из них — риса, пшеницы и кукурузы.

Снижение биологического разнообразия в продовольственных системах нарушает биосферные процессы и экосистемы, которые обеспечивают устойчивое производство продуктов питания, снижает разнообразие рациона и создает барьер для развития надежных продовольственных систем. Также для производства ультраобработанных продуктов питания используется большое количество почвы, воды, гербицидов и удобрений, что вызывает ухудшение состояния окружающей среды из-за выбросов парниковых газов и накопления упаковочных отходов.