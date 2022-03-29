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В Турции указали на ослабление доллара из-за ситуации на Украине

Cumhuriyet: из-за ситуации на Украине господство доллара будет ослабевать

Фото: Michael Weber / imageBROKER.com / Global Look Press

Турецкий обозреватель Мехмет Али Гюллер указал на то, что из-за ситуации на Украине ослабление доллара ускорилось, в материале для газеты Cumhuriyet.

По мнению Гюллера, введенные западными странами санкции подрывают к ним доверие со стороны остального мира, так как для денег в банках на Западе, а также находящихся там собственности и активов не осталось никаких гарантий. При этом те, кто попал под ограничения, должны искать новые способы торговли и выстраивать новую финансовую систему.

Несмотря на это, господство доллара будет ослабевать, считает обозреватель. Все большее значение будут приобретать национальные валюты, а также будут внедряться альтернативные финансовые системы. Таким образом санкции США и Запада ударят бумерангом по ним самим, заключил Гюллер.

Ранее похожее мнение высказал обозреватель Рафаэль Поч в статье для испанского издания Publico. По его мнению, США запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики, когда блокировали резервы Центрального банка России, хранящиеся на Западе.

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Марина Совина
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