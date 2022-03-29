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Популярный российский комик рассказал о нападении зрителя во время выступления

Юморист Илья Соболев заявил, что во время выступления его однажды ударил по ногам зритель
Илья Соболев

Илья Соболев. Кадр: Авторадио / YouTube

Популярный российский комик и телеведущий Илья Соболев рассказал, что однажды во время выступления на него напал зритель. Историей юморист поделился в своем канале в Telegram.

«Мне, кстати, один раз по ногам *** [ударили], когда я выступал. Подошел пьяный мужик (...) и за шутки ударил меня с вертушки по моим ногам», — заявил Соболев. По словам комика, после этого он упал на сцене, а его коллега Антон Иванов повалил обидчика.

Юморист отметил, что в итоге агрессивного зрителя задержали полицейские. «Он кричал, насколько он крут, еще долго. Пока ехал в [полицейский] участок», — добавил комик. Соболев также предположил, что ударивший его мужчина имел какое-то отношение к силовым структурам.

Ранее о неприятном случае во время выступления рассказал участник команды КВН «Борцы — Северный десант» Юсиф Юсифов. По словам кавээнщика, один из зрителей оскорбил его коллектив, а также бросил в юмористов пиалу.

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Маргарита Щигарева
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