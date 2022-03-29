Блогерша раскрыла быстрый способ заработать на перепродаже поношенных кроссовок

Жительница Англии раскрыла быстрый способ заработать на перепродаже поношенных кроссовок

Жительница Англии раскрыла быстрый способ заработать на перепродаже поношенных кроссовок и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

Пользовательница с никнеймом prepforcreps объяснила, что приняла участи в челлендже, в рамках которого ей нужно «превратить» 100 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей) в 10 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей). Для того чтобы достичь поставленной цели, она решила перепродавать поношенные кроссовки.

На опубликованных в сети кадрах она продемонстрировала купленную на сайте интернет-ретейлера eBay пару баскетбольных кроссовок Air Jordan 3 Racer Blue стоимостью 100 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей). Блогерша отметила, что самостоятельно очистила обувь и выпрямила образовавшиеся на коже изделия заломы. После этого ей удалось продать пару за 156 фунтов стерлингов (17,1 тысячи рублей) и выручить чистую прибыль в размере 46,7 фунта стерлингов (5100 рублей) после оплаты доставки покупателю.

По словам prepforcreps, на данный момент таким образом ей удалось продать больше 13 пар кроссовок и заработать 998 фунтов стерлингов (109,9 тысячи рублей). Ролик стал вирусным и набрал 60,5 тысячи просмотров.

Пользователей сети удивила публикация блогерши. «Это гениально! Как же ты до этого додумалась?», «Я не верю, что кто-то может так легко зарабатывать деньги», «С ума сойти! Ты такая умная!», «Надеюсь, у тебя получится заработать 10 тысяч фунтов стерлингов!», «Я буду следить за твоим аккаунтом, пока ты не добьешься успеха», — писали юзеры.

В январе продавца онлайн-ретейлера подержанной одежды Depop обругали в сети за попытку продать грязные кеды за неоправданно высокую цену. Администраторы сообщества разместили скриншот переписки анонимных продавца и покупателя платформы, в которой они обсуждали высокие черные кеды из коллаборации Comme des Garçons x Converse. На фото товара видно, что обувь покрыта грязью, на подошве образовались заломы, а ткань смялась. При этом продавец выставил пару на продажу за 50 фунтов стерлингов (5300 рублей).