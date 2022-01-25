Продавца обругали за попытку продать грязные кеды за неоправданно высокую цену

Продавца онлайн-ретейлера подержанной одежды Depop обругали в сети за попытку продать грязные кеды за неоправданно высокую цену. Соответствующую историю опубликовали на странице Depop Drama в Instagram.

Администраторы сообщества разместили скриншот переписки анонимных продавца и покупателя платформы, в которой они обсуждали высокие черные кеды из коллаборации Comme des Garçons x Converse. На фото товара видно, что обувь покрыта грязью, на подошве образовались заломы, а ткань смялась. При этом продавец выставил пару на продажу за 50 фунтов стерлингов (5300 рублей).

«50 фунтов? Вы смеетесь? Никто не купит эту обувь за такую цену», — возмутился покупатель, на что продавец Depop ответил посетителю сайта, что он ничего не смыслит в моде, а затем заблокировал его.

Подписчики сообщества принялись обсуждать ситуацию в комментариях под постом. «Я чувствую их запах через экран», «Даже мои стоптанные туфли так не выглядят», «Нагло думать, что вам могут заплатить за то, что вы занашиваете обувь до смерти», «Кажется, он закрыл глаза и выбрал цену наугад», — негодовали они.

В июле 2020 года покупатели обругали Converse за продажу грязных кроссовок. В ассортименте бренда появились низкие кеды модели Chuck Taylor в двух цветах: сером и синем. В описании к товару говорится, что с помощью специальной технологии Dirty Wash на обувь нанесли пятна и краску, которая имитирует грязь, чтобы придать им винтажный вид.