Мастер нарастила клиентке чересчур длинные ресницы и испугала подписчиков

Мастер нарастила клиентке объемные ресницы и испугала подписчиков ее внешним видом

Сотрудница салона красоты показала в TikTok результат своей работы и испугала пользователей сети. На публикацию обратили внимание журналисты The Sun.

Специалистка по наращиванию ресниц с никнеймом ohthats.lexiss поделилась роликом, на котором запечатлела веки клиентки вблизи. На кадрах видно, что искусственные ресницы девушки наклеены чересчур плотным слоем, из-за чего они слиплись между собой. Кроме того, из-за слишком длинных волосков ее глаза покраснели и начали слезиться.

Мастер отметила, что клиентка сама попросила сделать такие объемные ресницы и заплатила за процедуру 100 долларов (девять тысяч рублей). Публикация стала вирусной и набрала 1,8 миллиона просмотров. Подписчиков ohthats.lexiss испугал внешний вид девушки.

«Господи, почему она решила, что это красиво?», «Какой кошмар! Выглядит страшно!», «Теперь ее глаза выглядят как два огромных паука», «Я отказываюсь верить в то, что она сама попросила себя изуродовать», «Боже, меня сейчас стошнит», — высказывались пользователи.

Ранее в марте девушка самостоятельно приклеила искусственные ресницы и оказалась в реанимации. Американка Шайна Скай поделилась видео, в котором рассказала, что купила искусственные ресницы на сайте интернет-магазина Shein. По словам девушки, когда она нанесла клей из набора на глаза, ее веки мгновенно распухли и склеились.

