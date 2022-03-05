Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка самостоятельно приклеила искусственные ресницы и оказалась в реанимации

Американка приклеила ресницы с Shein на веки и попала в больницу из-за аллергии

Фото: Shutterstock

Блогерша попыталась самостоятельно приклеить накладные ресницы и показала страшные последствия своего поступка, из-за которого она оказалась в больнице. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Американка Шайна Скай (Shaynah Skye) поделилась видео, в котором рассказала, что купила искусственные ресницы на сайте интернет-магазина Shein. По словам девушки, когда она нанесла клей из набора на глаза, ее веки мгновенно распухли и склеились.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля

Героиня материала добавила, что резко почувствовала сильную боль и сразу обратилась за помощью в больницу. Врачи отправили ее в реанимацию, где диагностировали аллергическую реакцию из-за попадания клея на слизистую и начали растворять средство специальными растворами. Медики подчеркнули, что в случае промедления пациентка могла полностью ослепнуть.

«Пожалуйста, не делайте подобные процедуры самостоятельно, лучше переплатить и обратиться к профессионалам, чтобы не столкнуться с подобными проблемами! Мне повезло, что обошлось без последствий», — посоветовала пострадавшая в посте, который стал вирусным и набрал более семи миллионов просмотров.

В январе девушка попала в больницу из-за наращенных на слизистую глаза ресниц. Пользовательница Рози Калина (Rosie Kalina) объяснила, что решила нарастить ресницы у местного мастера. По ее словам, во время сеанса специалист случайно приклеил искусственные волоски на слизистую глаза вместо века, из-за чего у нее началось раздражение.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.