Девушка самостоятельно приклеила искусственные ресницы и оказалась в реанимации

Блогерша попыталась самостоятельно приклеить накладные ресницы и показала страшные последствия своего поступка, из-за которого она оказалась в больнице. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Американка Шайна Скай (Shaynah Skye) поделилась видео, в котором рассказала, что купила искусственные ресницы на сайте интернет-магазина Shein. По словам девушки, когда она нанесла клей из набора на глаза, ее веки мгновенно распухли и склеились.

Героиня материала добавила, что резко почувствовала сильную боль и сразу обратилась за помощью в больницу. Врачи отправили ее в реанимацию, где диагностировали аллергическую реакцию из-за попадания клея на слизистую и начали растворять средство специальными растворами. Медики подчеркнули, что в случае промедления пациентка могла полностью ослепнуть.

«Пожалуйста, не делайте подобные процедуры самостоятельно, лучше переплатить и обратиться к профессионалам, чтобы не столкнуться с подобными проблемами! Мне повезло, что обошлось без последствий», — посоветовала пострадавшая в посте, который стал вирусным и набрал более семи миллионов просмотров.

В январе девушка попала в больницу из-за наращенных на слизистую глаза ресниц. Пользовательница Рози Калина (Rosie Kalina) объяснила, что решила нарастить ресницы у местного мастера. По ее словам, во время сеанса специалист случайно приклеил искусственные волоски на слизистую глаза вместо века, из-за чего у нее началось раздражение.