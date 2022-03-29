Известный диетолог перестал правильно питаться и показал изменившуюся внешность

Известный диетолог Джо Уикс перестал правильно питаться и показал себя после набора веса

Известный британский диетолог и фитнес-тренер Джо Уикс перестал правильно питаться и показал изменившуюся после набора веса внешность в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На его публикацию обратило внимание Daily Mail.

На размещенных кадрах 36-летний Уикс продемонстрировал свою фигуру до и после эксперимента. На первом снимке видно, что у мужчины были спортивное телосложение и четкий мышечный рельеф. На втором фото диетолог показал, что после отказа от правильного питания он набрал вес и что его живот округлился. «Я ем шоколадные пирожные и печенье каждый день, съедаю три бутерброда с беконом на завтрак, картофельные оладьи и бобы. Не очень хорошо для тренера, не так ли?» — рассказал он.

При этом Уикс обладает мировой известностью. Он прославился как фитнес-гуру, диетолог, автор книг и коуч по здоровому образу жизни. Во время первой волны пандемии COVID-19 британец начал выпускать видео с тренировками для детей, находившихся на карантине. Впоследствии ему удалось собрать 580 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 67 миллионов рублей), которые он пожертвовал на нужды Национальной службы здравоохранения и удостоился ордена Британской империи.

В данный момент спортсмен женат на модели Рози Джонс, с которой ожидает рождения третьего ребенка. Некоторое время назад он принял участие в съемках шоу «Би-би-си» «Джо Уикс: психическое здоровье, моя семья и я» под руководством 51-летнего режиссера Луи Теру. Проект должен выйти в эфир в конце 2022 года.

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