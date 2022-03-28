Перемены в фигуре женщины после 7 лет отношений сочли неуважением к мужу в сети

Изменившуюся после 7 лет отношений фигуру женщины сочли в сети неуважением к мужу

Американская блогерша Джилл показала изменившуюся после семи лет отношений фигуру, которую сочли неуважением к мужу пользователи сети. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

В начале ролика женщина с никнеймом jill200016 продемонстрировала зрителям фото, на котором улыбающаяся она предстала перед фотографом с распущенными светлыми волосами в подчеркивающих стройную фигуру джинсах-скинни и кофте с коротким рукавом. «Он думал, что будет с этой девушкой вечно», — гласила подпись на снимке.

Во второй части блогерша показала фрагмент видео, на котором видна ее располневшая фигура, скрытая под домашним халатом свободного кроя. Кроме того, на размещенных кадрах американка собрала в небрежный пучок волосы, перекрашенные в черный цвет, и сделала суровое лицо. «Я — семь лет и двое родов спустя», — иронично добавила она.

Пользователи сети, в свою очередь, разделились в комментариях на два лагеря. Так, одни подвергли женщину критике из-за набора веса. «Бедный ее парень», «Ага, ни одной причины остаться одинокой», «Сколько раз женщины разводились, старели и умирали в одиночестве, потому что не поддерживали свою физическую форму», — заявили юзеры.

В то же время часть зрителей заступились за американку и поделились своим опытом. «К счастью, он любит тебя такой, какая ты есть. Хороший человек», «Мой муж заставляет меня чувствовать себя красивой, желанной и любимой независимо от того, сколько я вешу», «Ты все тот же человек, только лучше. Кроме того, ты родила ему детей», — поддержали они героиню материала.

В декабре 2021 года блогер Улуулу Маккарти похудел на 64 килограмма из-за издевательств девушек и показал результат. Он опубликовал видео, в начале которого показано, как он выглядел в то время, когда весил около 140 килограммов. У него были толстые щеки и живот, а сам парень признался в том, что девушки постоянно отвергали и обзывали его. Во второй части видео он показал свой нынешний внешний вид и сменившийся стиль: блогер стал худым и накаченным, у него появились острые скулы, также он сделал пирсинг на лице.