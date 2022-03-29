В отравлении детей водой заподозрили главу «Водоканала» Каспийска

СКР задержал главу «Водоканала» Каспийска по делу об отравлении 20 детей водой из крана

В Дагестане следователи задержали исполняющего обязанности директора предприятия «Водоканал» Каспийска по делу об отравлении 20 детей водой из-под крана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с 19 по 21 марта 20 детей и один взрослый, проживающие в микрорайоне «Кемпинг» в Каспийске, были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. У них отмечалась слабость, тошнота, диарея, боли в животе, повышение температуры тела.

Предварительно причиной отравления могла стать водопроводная вода, которую потерпевшие употребили в пищу.