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В отравлении детей водой заподозрили главу «Водоканала» Каспийска

СКР задержал главу «Водоканала» Каспийска по делу об отравлении 20 детей водой из крана

Фото: СК РФ

В Дагестане следователи задержали исполняющего обязанности директора предприятия «Водоканал» Каспийска по делу об отравлении 20 детей водой из-под крана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с 19 по 21 марта 20 детей и один взрослый, проживающие в микрорайоне «Кемпинг» в Каспийске, были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. У них отмечалась слабость, тошнота, диарея, боли в животе, повышение температуры тела.

Предварительно причиной отравления могла стать водопроводная вода, которую потерпевшие употребили в пищу.

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Любовь Ширижик
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