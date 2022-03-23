В Дагестане дети попили воду из-под крана и попали в больницу

В Каспийске 20 детей попили воду из-под крана и попали в больницу с отравлением

В Каспийске 20 детей и один взрослый отравились после употребления воды из-под крана. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Республике Дагестан.

С 19 по 21 марта в центральную больницу Каспийска с признаками острой кишечной инфекции стали массово обращаться жители микрорайона Кеминг, среди которых шестеро детей в возрасте до шести лет. Они жаловались на слабость, тошноту, диарею, боли в животе и высокую температуру.

Предварительно причиной отравления могла стать водопроводная вода в домах жителей. Специалисты Роспотребнадзора проводят ее анализ.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

Ранее в Ростове-на-Дону 17 учеников детской школы-интерната попали больницу с рвотой и температурой. По версии следователей, причиной отравления стала еда, которую употребляли дети.