Применившему силу к полицейским из-за крестика россиянину дали условный срок

Россиянину, который ударил полицейского из-за крестика, дали условный срок

Россиянину, который применил силу к полицейским из-за нежелания снять крестик, дали срок — один год лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 29 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, мужчину задержали в феврале 2022 года за нахождение в пьяном виде в общественном месте. Его доставили в дежурную часть отдела полиции по Пушкинскому району Санкт-Петербурга. Когда задержанного досматривали, он отказался снимать и отдавать на хранение крестик, который висел у него на шее. В процессе он оттолкнул одного полицейского в стену, а другого четыре раза ударил в лицо.

В ходе разбирательств выяснили, что подсудимый ранее не был судим, свою вину он признал и раскаялся. Суд дал ему срок один год лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Госдумы отдали под суд за избиение полицейских — Алексея Бурнашова обвиняют в нападении на сотрудников ГИБДД, которые остановили его за рулем Mercedes летом 2021 года. Полицейские посчитали, что водитель был пьян.