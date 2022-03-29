В Адыгее пройдет фестиваль казачьей культуры

В Майкопе с 27 по 30 мая пройдет фестиваль коллективов Кубанского казачьего войска

В Майкопе с 27 по 30 мая пройдет XXXI межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры, который будет посвящен 100-летию республики Адыгея. Об этом пишет «Кубанские Новости».

В мероприятии примут участие десятки творческих коллективов Кубанского казачьего войска — отмечалось, что уже принято около 100 заявок из 25 регионов России, а также из Луганской и Донецкой народных республик.

Помимо конкурса творческих и фольклорно-этнографических коллективов, в рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция и состязания по казачьему боевому плясу и народному танцу. В программе также запланирована акция «Хоровод дружбы», выставка казачьего подворья и выступления творческих коллективов и учеников школ искусств Майкопского района.

Сообщается, что впервые фестиваль-конкурс казачьей культуры был проведен в 1992 году по инициативе казаков поселка Тульский Республики Адыгея.

Ранее в марте в Адыгее провели ежегодное народное празднование Нового года по адыгским традициям «ИлъэсыкIэ мэфэкI». Для зрителей выступали ведущие актеры Национального театра республики, а также артисты, творческие коллективы и представители национальных общин.