Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Китай запустил свою первую ракету на гибридном топливе

Китай запустил ракету Long March 6A на гибридном топливе

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай запустил свою первую ракету, работающую на гибридном топливе, сообщает SpaceNews.

Старт носителя Long March 6A с парой спутников Pujiang-2 и Tiankun-2 состоялся с космодрома Тайюань на севере Китая в 12:50 мск и стал 412-м по счету для ракет семейства Long March.

Отмечается, что Long March 6A работает на топливной паре кислород-керосин и от двухступенчатой Long March 6 отличается наличием четырех боковых твердотопливных ускорителей. Носитель на солнечно-синхронную орбиту способен доставлять до четырех тонн полезного груза.

В июле 2021 года SpaceNews, ссылаясь на заявление генерального конструктора носителей Long March Луна Лэхао, сообщило, что Китай задумал использовать создаваемую сверхтяжелую ракету Long March 9 для строительства гигантской системы солнечных электростанций на геостационарной орбите.

В июне того же года издание The Drive назвало последние важнейшие достижения Китая в космосе: обитаемую многомодульную станцию, доставку на Землю образцов лунного грунта, действующий марсоход и запуск аналога американского мини-шаттла X-37B.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Кадыров призвал зайти в Киев и забрать его
Путин обсудил с Макроном переговоры в Стамбуле
Получение убежища в России захотели упростить
Россиянам перечислили симптомы обостряющихся весной болезней почек
Российский военный погиб в Конго
Россиянам назвали способ не платить за вывоз мусора
Шесть россиян погибли в ДТП с грузовиком «Почты России»
Россия гарантировала ответ на высылку дипломатов из Бельгии
Китай запустил свою первую ракету на гибридном топливе
Глава ДНР прокомментировал возможность присоединения республики к России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.