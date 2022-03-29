Китай запустил свою первую ракету на гибридном топливе

Китай запустил ракету Long March 6A на гибридном топливе

Китай запустил свою первую ракету, работающую на гибридном топливе, сообщает SpaceNews.

Старт носителя Long March 6A с парой спутников Pujiang-2 и Tiankun-2 состоялся с космодрома Тайюань на севере Китая в 12:50 мск и стал 412-м по счету для ракет семейства Long March.

Отмечается, что Long March 6A работает на топливной паре кислород-керосин и от двухступенчатой Long March 6 отличается наличием четырех боковых твердотопливных ускорителей. Носитель на солнечно-синхронную орбиту способен доставлять до четырех тонн полезного груза.

В июле 2021 года SpaceNews, ссылаясь на заявление генерального конструктора носителей Long March Луна Лэхао, сообщило, что Китай задумал использовать создаваемую сверхтяжелую ракету Long March 9 для строительства гигантской системы солнечных электростанций на геостационарной орбите.

В июне того же года издание The Drive назвало последние важнейшие достижения Китая в космосе: обитаемую многомодульную станцию, доставку на Землю образцов лунного грунта, действующий марсоход и запуск аналога американского мини-шаттла X-37B.