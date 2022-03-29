Отоларинголог предупредил об опасности ношения старых масок

Отоларинголог Зайцев предупредил об опасности ношения уже использованных масок

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил об опасности ношения старых масок, его слова передает URA.RU.

Зайцев объяснил, что на старых масках остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при их повторном использовании. «Такая маска неделями лежит и про нее вспоминают только там, где кашляют либо где есть требование ее надеть. Когда человек начинает дышать через нее, это все начинает намокать от дыхания. Когда снег, дождь, низкие температуры, маска увлажняется быстрее. И происходит обратное всасывание», — заявил эксперт. Эта инфекция представляет угрозу, отметил он.

Зайцев подчеркнул, что уже использованные маски могут спровоцировать обострения ряда заболеваний. «Чем дольше носите маску, тем хуже. В уязвимой группе — люди, которые страдают бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов: фарингитами, тонзиллитами, ларингитами, постназальным затеком, риносинуситами. Они могут обостриться, если были в хроническом состоянии», — объяснил врач. Он рекомендовал выбрасывать одноразовые маски, а многоразовые после использования стирать, кипятить и обрабатывать раскаленным утюгом. Специалист также добавил, что необходимость в защите от коронавируса, как и сам вирус, никуда не исчезли.

Ранее Зайцев заявил, что после перенесенного коронавируса у пациента может опасное последствие. Это грозит развитием подчелюстного лимфаденита, который приводит к ощущению сдавливания в горле и удушью. Зайцев объяснил, что омикрон-штамм коронавируса воздействует на носоглотку и небные миндалины. Если у пациента крепкий иммунитет, то у него не возникнет осложнений.