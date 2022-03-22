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Отоларинголог раскрыл опасное последствие коронавируса

Отоларинголог Зайцев предупредил об ощущении сдавливания в горле и удушье после COVID-19

Фото: Pixabay

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что после перенесенного коронавируса у пациента может опасное последствие. Это грозит развитием подчелюстного лимфаденита, который приводит к ощущению сдавливания в горле и удушью, раскрыл специалист в интервью Ura.ru.

Зайцев объяснил, что омикрон-штамм коронавируса воздействует на носоглотку и небные миндалины. Если у пациента крепкий иммунитет, то у него не возникнет осложнений. Однако при слабости и хроническом тонзиллите, тонзиллофарингите, то организм не справляется с COVID-19.

«Коронавирусная инфекция сильная, очень выраженная, и много у кого лимфоэпителиальное кольцо не выдерживает», — предупредил отоларинголог.

Врач добавил, что воспаление лимфоузлов после COVID-19 наложилось на время года. Если в начале болезни страдали бронхи и легкие, то с приходом омикрон-штамма вирус стал воздействовать на «лор-органы». Сейчас последовал другой этап, когда на коронавирус реагируют сопряженные ткани.

«И сейчас какое-то время, скорее всего до выраженного потепления, когда все растает и на улице можно будет ходить в легкой одежде, это будет сильно беспокоить людей», — отметил Зайцев.

При воспалении лимфоузлов медик призвал обращаться к врачу. Он предупредил, что при нагноении узлы придется вскрывать хирургическим методом. Поэтому не стоит заниматься самолечением, вместо этого лучше обратиться за профессиональной медицинской помощью.

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Марина Совина
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