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В Якутии из-за землетрясения обрушилась шахта

Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По заявлению спасателей, из шахты Денисовская Нерюнгринского района на поверхность были выведены 72 человека. Пострадавших нет. В эвакуации были задействованы 14 горноспасателей. Сейчас работа шахты приостановлена.

Магнитуда землетрясения составила 3,5.

24 марта сообщалось, что в кузбасской шахте «Осинниковская» произошло обрушение горных пород, одному горняку не удалось выйти из забоя. Уточняется, что обрушение произошло из-за выброса угля и газа, который, в свою очередь, случился при выемке угля в монтажной камере.

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Марина Совина
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