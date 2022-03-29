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Сотрудница страховой фирмы своровала 28 миллионов рублей ради роскошной жизни

Страдающая депрессией женщина украла 28 миллионов рублей и потратила их на модную одежду

Фото: Phil Noble / Reuters

Страдающая депрессией сотрудница английской страховой фирмы Анджела Бут украла сотни тысяч фунтов стерлингов ради роскошной жизни и оказалась в тюрьме. Соответствующий материал приводит издание Daily Star.

Сообщается, что женщина около 20 лет работала в компании Griffiths и Armour, среди клиентов которой числились различные благотворительные фонды и Национальная служба здравоохранения Англии. При этом Бут была на хорошем счету у руководства и расценивалась как надежная сотрудница. Она отвечала в фирме за финансовый контроль и кредитный мониторинг, а также производила возврат переплаты страховых взносов клиентам.

Однако в 2017 году британка придумала мошенническую схему и стала перечислять деньги, предназначавшиеся заказчикам, на свои счета. К тому моменту, когда обман вскрылся, Бут успела своровать 255 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 28 миллионов рублей), которые потратила на модную одежду и роскошные поездки.

Согласно материалу, женщина признала свою вину и оказалась приговорена к трем годам и трем месяцам лишения свободы. По словам адвоката Лайонела Грига, его подзащитная глубоко раскаивается в содеянном и пошла на преступление, пытаясь справиться со своей депрессией. «Она подвела не только свою семью, но и коллег, с которыми работала годами и которые безоговорочно ей доверяли», — пояснил он, добавив, что его клиентка уже начала возмещать ущерб и к настоящему времени вернула 84 тысячи фунтов (около девяти миллионов рублей) стерлингов благодаря наследству, которое получила от своей тети.

Ранее в марте нетрезвый мужчина разбил витрину в музее и украл шляпу героя советского фильма. Так, гость музейного пространства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил витрину и украл оттуда цилиндр. Известно, что данный головной убор носил герой Даля в фильме «Приключения принца Флоризеля».

Алина Гостева
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