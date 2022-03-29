Япония попросит компании не платить за российский газ в рублях

В Японии заявили, что попросят компании не платить в рублях за поставки российского газа

Япония попросит компании не платить за поставки российского сжиженного природного газа в рублях в случае получения таких требований. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Как отметил Мацуно, подпадают ли контракты, заключенные японскими компаниями, под требование об уплате в рублях, пока неизвестно. «Тем не менее в соответствии с договоренностями на уровне G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — сказал он.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что все страны «Большой семерки» отказались оплачивать поставки российского газа в рублях. По его словам, президенту России Владимиру Путину не удастся расколоть единство G7, на что он, очевидно, рассчитывает.