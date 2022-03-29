При офисе Зеленского создадут группу для оценки эффекта антироссийских санкций

Президент Зеленский: на Украине создадут группу для оценки эффекта санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при его офисе создадут группу для оценки эффекта антироссийских санкций, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, главная цель этой инициативы — не дать России возможности обойти санкции. «Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов — украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введенные в отношении России санкции, на что они реально влияют», — пояснил он.

Ранее, выступая по видеосвязи перед членами бундестага, Зеленский сообщил, что санкции, введенные западными странами против России, являются недостаточными. Он призвал ввести эмбарго на торговлю с Россией и на импорт всего, что спонсирует российскую военную спецоперацию на Украине. Зеленский также констатировал, что его страну не приняли в НАТО, и заявил, что она присоединится к Европейскому союзу (ЕС), поскольку «уже является более европейской, чем многие другие».