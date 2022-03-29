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При офисе Зеленского создадут группу для оценки эффекта антироссийских санкций

Президент Зеленский: на Украине создадут группу для оценки эффекта санкций против России

Фото: Christian Spicker / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при его офисе создадут группу для оценки эффекта антироссийских санкций, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, главная цель этой инициативы — не дать России возможности обойти санкции. «Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов — украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введенные в отношении России санкции, на что они реально влияют», — пояснил он.

Ранее, выступая по видеосвязи перед членами бундестага, Зеленский сообщил, что санкции, введенные западными странами против России, являются недостаточными. Он призвал ввести эмбарго на торговлю с Россией и на импорт всего, что спонсирует российскую военную спецоперацию на Украине. Зеленский также констатировал, что его страну не приняли в НАТО, и заявил, что она присоединится к Европейскому союзу (ЕС), поскольку «уже является более европейской, чем многие другие».

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Марина Совина
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