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Зеленский заявил о недостаточности западных санкций против России

Президент Украины Зеленский призвал западные страны ввести эмбарго на торговлю с Россией

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Санкции, введенные западными странами против России, являются недостаточными. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, выступая по видеосвязи перед членами бундестага (нижней палаты парламента ФРГ) и руководством правительства Германии, пишет ТАСС.

Глава республики высказал мнение, что «некоторые шаги» западных стран в поддержку Киева являются запоздалыми, а введенные ими санкции в отношении Москвы — недостаточными. Он призвал ввести эмбарго на торговлю с Россией и на импорт всего, что спонсирует российскую спецоперацию на Украине.

Зеленский также констатировал, что его страну не приняли в НАТО, и заявил, что республика присоединится к Европейскому союзу (ЕС), поскольку «уже является более европейской, чем многие другие».

Ранее президент Украины обратился к конгрессу США с просьбой предоставить Киеву помощь для противостояния Москве. В частности, глава государства попросил закрыть небо над его страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.

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Алевтина Запольская
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