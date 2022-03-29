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Расчленивший отца житель Петербурга предстанет перед судом

СКР завершил дело об убийстве и расчленении отца жителем Петербурга

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела 36-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в убийстве своего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления ведомства.

Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего петербуржец предстанет перед судом. Обвиняемый Алексей Генералов признал, что расчленил тело отца, поместил останки в две сумки и выбросил их в реку Смоленка, уточняет «Фонтанка».

По версии следствия, 13 ноября 2021 года в квартире дома на Новосмоленской набережной между сыном и отцом возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Мужчина выстрелил из охотничьего карабина в голову родителя, а затем избавился от тела.

Петербуржец был задержан по горячим следам, он попал на камеры видеонаблюдения, когда катил по улице тележку с сумками. Он рассказал следователям, что около трех часов ночи подкатил к реке Смоленке тележку, где находилась сумка с останками, и перекинул ее через ограждение. «Я так вот ее поднял, потом на колено, и туда вот, как можно дальше», — сообщил петербуржец, показывая на реку.

Мотивом расправы 35-летнего сына над 66-летним отцом был затяжной конфликт из-за квартиры, обострившийся в ходе семейной ссоры.

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Любовь Ширижик
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