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Эрдоган покинул место переговоров России и Украины

Президент Турции Эрдоган покинул место переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган покинул место переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль турецкого лидера выехал с территории дворца Долмабахче в сопровождении мотоциклистов. Уточняется, что сегодня Эрдоган отправляется с визитом в Узбекистан.

Ранее Эрдоган обратился к делегациям и заявил, что дальнейшее продление текущего конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно. Он подчеркнул, что настало время для реальных результатов переговоров сторон. Эрдоган также добавил, что ситуация на Украине глубоко огорчает Турцию, являющуюся соседом и другом российской и украинской сторон.

Начало переговоров запланировано на 10:30. Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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