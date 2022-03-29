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Вучич предостерег сербов от попыток устроить «Майдан»

Президент Сербии Вучич заявил, что «Майданы» не принесли счастья еще не одной стране
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Jorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич предостерег жителей страны от попыток устроить «Майдан» в Белграде после предстоящих президентских и парламентских выборов. Об этом он заявил в эфире TV Happy, передает ТАСС.

По его словам, каждый должен делать свою работу, но захватывать власть в стране силой не получится. Президент отметил, что подобные «Майданы» не принесли счастья еще ни одной стране в мире. Он также добавил, что любой результат на предстоящих выборах ниже 60 процентов будет для него неудачей и очень его расстроит.

Ранее Вучич удивился отношению Запада к русской культуре. Как сказал президент, он не может «перестать удивляться, что делают на Западе в отношении русской культуры». «Я прочитал всего Достоевского, не так много людей в Сербии сделали это. Достоевский на одной стороне, все остальные — на другой», — заявил он. Президент подчеркнул, что Достоевский «важнее всех остальных писателей вместе взятых», а также вспомнил о романе «Братья Карамазовы».

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Марина Совина
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