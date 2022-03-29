Вучич предостерег сербов от попыток устроить «Майдан»

Президент Сербии Вучич заявил, что «Майданы» не принесли счастья еще не одной стране

Президент Сербии Александр Вучич предостерег жителей страны от попыток устроить «Майдан» в Белграде после предстоящих президентских и парламентских выборов. Об этом он заявил в эфире TV Happy, передает ТАСС.

По его словам, каждый должен делать свою работу, но захватывать власть в стране силой не получится. Президент отметил, что подобные «Майданы» не принесли счастья еще ни одной стране в мире. Он также добавил, что любой результат на предстоящих выборах ниже 60 процентов будет для него неудачей и очень его расстроит.

Ранее Вучич удивился отношению Запада к русской культуре. Как сказал президент, он не может «перестать удивляться, что делают на Западе в отношении русской культуры». «Я прочитал всего Достоевского, не так много людей в Сербии сделали это. Достоевский на одной стороне, все остальные — на другой», — заявил он. Президент подчеркнул, что Достоевский «важнее всех остальных писателей вместе взятых», а также вспомнил о романе «Братья Карамазовы».

