Президент Сербии Вучич заявил, что удивляется отношению Запада к русской культуре

Президент Сербии Александр Вучич удивился отношению Запада к русской культуре. Об этом он заявил в эфире телеканала Happy TV, передает ТАСС.

Как сказал Вучич, он не может «перестать удивляться, что делают на Западе в отношении русской культуры». «Я прочитал всего Достоевского, не так много людей в Сербии сделали это. Достоевский на одной стороне, все остальные — на другой», — заявил он.

Президент подчеркнул, что Достоевский «важнее всех остальных писателей вместе взятых», а также вспомнил о романе «Братья Карамазовы». «Не существует ничего важнее этого произведения, и если вы выбрасываете его из учебников, то что остается?» — спросил Вучич.

Он также назвал позором отмену оперы Петра Чайковского в Загребе, так как Чайковский и Верди, по его мнению, являются вершинами мировой музыки.

Ранее Александр Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде.