Президент Сербии Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде

В Сербии предложили провести переговоры России и Украины в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующей инициативой выступил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что делегации из Москвы и Киева могут поехать на переговоры не только в Турцию, но и в Сербию. Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать и другие локации.

27 марта помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта в очном формате.