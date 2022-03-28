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Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде

Президент Сербии Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Белграде

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

В Сербии предложили провести переговоры России и Украины в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующей инициативой выступил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что делегации из Москвы и Киева могут поехать на переговоры не только в Турцию, но и в Сербию. Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать и другие локации.

27 марта помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта в очном формате.

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Ксения Назарова
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