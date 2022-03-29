Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков заявил о нежелании России направлять силы в страны НАТО

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не желает отправлять войска в страну НАТО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о нежелании России направлять силы в страны НАТО. Его слова в беседе с американской телекомпанией PBS передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможной ситуации, в которой России придется отправить войска в страну НАТО, Песков сказал, что российская сторона «не может и не хочет думать об этом». «Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это», — сказал он.

В этой же беседе Дмитрий Песков обвинил НАТО в ущемлении законных интересов Москвы в сфере безопасности и до начала специальной операции России на Украине. Он отметил, что альянс шел на это «с улыбкой на лице и постепенно».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Байден допустил возможность очной встречи с Путиным
Песков заявил о нежелании России направлять силы в страны НАТО
В Москве заработала горячая линия круглосуточной психологической помощи
Песков исключил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине
Синоптик предупредил москвичей об осадках
В Кремле обвинили НАТО в ущемлении интересов России с улыбкой на лице
Блогерша раскрыла простой способ носить высокие каблуки без боли всю ночь
Посольство Словении в Киеве возобновило работу
Россиянам рекомендовали отказаться от ажиотажных покупок
ООН призвала расследовать случаи пыток военнопленных на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.