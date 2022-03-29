Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не желает отправлять войска в страну НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о нежелании России направлять силы в страны НАТО. Его слова в беседе с американской телекомпанией PBS передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможной ситуации, в которой России придется отправить войска в страну НАТО, Песков сказал, что российская сторона «не может и не хочет думать об этом». «Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это», — сказал он.

В этой же беседе Дмитрий Песков обвинил НАТО в ущемлении законных интересов Москвы в сфере безопасности и до начала специальной операции России на Украине. Он отметил, что альянс шел на это «с улыбкой на лице и постепенно».