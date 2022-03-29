Единству Запада предсказали раскол из-за антироссийских санкций

FT: усиление экономического давления на Россию может привести к расколу единства Запада

Введение дополнительных санкций против России приведет к серьезному экономическому кризису в Европе и может вызвать раскол единства Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в газете Financial Times.

Отмечается, что напряжение между западными правительствами уже начинает проявляться. «По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведет к давлению на политических лидеров с разных сторон», — считает автор публикации.

Он предупредил, что последствия «экономического разрыва» с Москвой скоро начнут все более остро ощущаться в Европе. Уточняется, что они будут проявляться в виде роста цен, нехватки электроэнергии, потери рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев. Кроме того, по мнению автора статьи, Европе грозит новый наплыв беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, у правительств которых нет достаточного количества ресурсов, чтобы смягчить последствия роста цен на продовольствие.

Ранее аналитик Всемирной продовольственной программы, который является органом по продовольственной помощи в системе ООН, Эуженио Дакрема предрек дефицит зерна ряду стран Северной Африки и другим государствам из-за кризиса на Украине. К «катастрофе продовольствия» также приведет уменьшение доли экспорта ресурса из России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.