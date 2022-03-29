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США заявили об отсутствии планов применять самолеты РЭБ в Европе против России

Пентагон заявил, что перебрасываемые в Европу самолеты РЭБ не будут применять против РФ

Фото: Stan Szeto / USA TODAY Sports / Reuters

Самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые США перебрасывают в Германию, не будут применяться против российских войск на Украине. Об отсутствии подобных планов рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он пояснил, что самолеты такого типа специализируются, в частности, на подавлении ПВО противника, ставя помехи радарам. «Их развертывают не для того, чтобы использовать против российских сил на Украине. Их развертывают строго в рамках наших усилий по наращиванию возможностей сдерживания и обороны НАТО вдоль восточного фланга», — заявил военный, добавив, что переброска самолетов не является реакцией на какую-либо угрозу или инцидент.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Вместе с техникой на авиабазу Шпангдалем прибудут около 240 американских военнослужащих — пилотов и техников. В Вашингтоне уточнили, что перемещение проводится в координации с немецким правительством.

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Марина Совина
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