Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США перебросят в Европу самолеты радиоэлектронной борьбы

Пентагон сообщил о переброске в Германию шести самолетов радиоэлектронной борьбы

США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Вместе с техникой на авиабазу Шпангдалем в понедельник, 28 марта, прибудут около 240 американских военнослужащих. В Вашингтоне уточнили, что перемещение проводится в координации с немецким правительством и осуществляется для укрепления коллективных сил НАТО.

В 2021 году сообщалось, что российские военные Балтийского и Северного флотов провели учения, во время которых были протестированы сверхдальнобойные станции РЭБ. В ходе учений, практически не отличающихся от боевых условий, подразделения радиоэлектронной борьбы на расстоянии в несколько тысяч километров находили и подавляли станции связи условного противника и пытались выстоять против ответного радиоэлектронного удара. Какие именно системы проходили боевую проверку, не раскрывалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Представитель Абрамовича оценил данные о симптомах отравления у олигарха
В Минобороны предупредили об угрозе дрейфа украинских мин
Военные России закрыли крымское представительство президента Украины в Херсоне
Стали известны подробности об отношениях американцев и россиян на МКС
Россиянам посоветовали избегать поездок во французский Довиль
Ереван предложил Баку немедленно начать переговоры по мирному договору
СК расследует убийство российского военнопленного украинским националистом
США перебросят в Европу самолеты радиоэлектронной борьбы
В США рассказали о реакции союзников Вашингтона на высказывания против Путина
Россиянин во время ссоры с возлюбленной выбросил кондиционер из окна многоэтажки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.