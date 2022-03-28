США перебросят в Европу самолеты радиоэлектронной борьбы

Пентагон сообщил о переброске в Германию шести самолетов радиоэлектронной борьбы

США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Вместе с техникой на авиабазу Шпангдалем в понедельник, 28 марта, прибудут около 240 американских военнослужащих. В Вашингтоне уточнили, что перемещение проводится в координации с немецким правительством и осуществляется для укрепления коллективных сил НАТО.

В 2021 году сообщалось, что российские военные Балтийского и Северного флотов провели учения, во время которых были протестированы сверхдальнобойные станции РЭБ. В ходе учений, практически не отличающихся от боевых условий, подразделения радиоэлектронной борьбы на расстоянии в несколько тысяч километров находили и подавляли станции связи условного противника и пытались выстоять против ответного радиоэлектронного удара. Какие именно системы проходили боевую проверку, не раскрывалось.