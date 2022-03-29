По итогам февраля 2022 года спрос на аренду недвижимости в Москве снизился на 11 процентов

По итогам февраля 2022 года спрос на аренду жилой недвижимости в Москве снизился почти на 11 процентов по сравнению с январскими показателями, следует из материалов инвестиционной компании Garnet, предоставленных «Ленте.ру». Ставки аренды показывают отрицательную динамику.

«Уже сейчас мы видим снижение арендных ставок. Эта корректировка составляет около 5 процентов. По нашим прогнозам, ставки будут и дальше снижаться, — обещают эксперты. — Кроме того, мы фиксируем тренд на то, что люди готовы торговаться и идти на уступки ради арендаторов. В этом плане ситуация очень похожа на ту, которая складывалась в пандемию».

Арендаторы начали отказываться от квартир в Москве. «Сейчас мы видим отток людей, которые уезжают в длительный "отпуск" либо за границу», — указывают специалисты. Они прогнозируют, что в текущем году для рынка аренды «качели» от снижения спроса и ставок весной к осеннему росту будут более значительными.

Ранее сообщалось, что рост арендных ставок вынуждает арендаторов дешевого жилья, не имеющих возможности увеличивать бюджет найма, снижать свои требования к квартирам.