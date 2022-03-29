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Арендаторы начали отказываться от квартир в Москве

По итогам февраля 2022 года спрос на аренду недвижимости в Москве снизился на 11 процентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва »

По итогам февраля 2022 года спрос на аренду жилой недвижимости в Москве снизился почти на 11 процентов по сравнению с январскими показателями, следует из материалов инвестиционной компании Garnet, предоставленных «Ленте.ру». Ставки аренды показывают отрицательную динамику.

«Уже сейчас мы видим снижение арендных ставок. Эта корректировка составляет около 5 процентов. По нашим прогнозам, ставки будут и дальше снижаться, — обещают эксперты. — Кроме того, мы фиксируем тренд на то, что люди готовы торговаться и идти на уступки ради арендаторов. В этом плане ситуация очень похожа на ту, которая складывалась в пандемию».

Арендаторы начали отказываться от квартир в Москве. «Сейчас мы видим отток людей, которые уезжают в длительный "отпуск" либо за границу», — указывают специалисты. Они прогнозируют, что в текущем году для рынка аренды «качели» от снижения спроса и ставок весной к осеннему росту будут более значительными.

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Нина Ташевская
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