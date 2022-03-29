Чиновник Россельхознадзора попался на взятке за сертификацию карантинной продукции

Чиновник Россельхознадзора на Кубани брал взятки за подкарантинную продукцию — в настоящий момент замруководителя межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору взят под стражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили во вторник, 29 марта, в Следственном комитете России (СКР) по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, чиновник в марте этого года решил заработать с помощью своего служебного положения. Он предложил неким покупателям практически беспрепятственное оформление сертификатов на карантинную продукцию. При этом чиновник установил размер своего вознаграждения в 15 рублей с каждой тонны сертифицируемой с его помощью подкарантинной продукции.

Сотрудники ФСБ задержали всех троих с поличным, когда чиновник получал от клиентов 620 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» и «Дача взятки в крупном размере группой лиц» УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Урале чиновницу Минобразования заподозрили во взятке. Правоохранители по материалам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона возбудили дело в отношении сотрудницы структуры Министерства образования из Челябинска.