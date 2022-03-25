На Урале чиновницу структуры Минобразования заподозрили во взятке

В Челябинске чиновницу из подразделения Минобра заподозрили во взятке в 350 тысяч рублей

На Урале по материалам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона возбудили дело в отношении сотрудницы структуры Министерства образования из Челябинска. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе КСП.

По данным ведомства, подозреваемая, которая занимала руководящую должность в Региональном центре оценки качества и информатизации образования, получила взятку в размере 350 тысяч рублей от предпринимателей за покровительство и беспрепятственное заключение контрактов на поставку офисной техники, закупаемой в рамках реализации национального проекта «Образование».

Преступление чиновницы из подразделения Минобра выявили благодаря совместной работе сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России. В СКР уточнили, что сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении чиновнице обвинения и избрании ей меры пресечения.

16 марта сообщалось, что под Волгоградом двоих российских чиновников отправили в колонию на семь лет за получение взятки.