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Двух российских чиновников отправили в колонию на семь лет за получение взятки

Под Волгоградом экс-руководителей района осудили на семь лет за взятку в 391 тысячу рублей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Волгоградской области бывших руководителей Фроловского района Сергея Кириченко и Андрея Круглякова приговорили к семи годам колонии по делу о коррупции. Об этом в среду, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Их признали виновными по статье 290 УК РФ («Получение взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя»). Помимо наказания в виде реального срока, им назначили штраф в размере 391 тысячи рублей, а также в течение года запретили занимать государственные должности. Свою вину фигуранты не признали.

По данным следствия, в 2018-2019 годы подсудимые получили от местного предпринимателя взятку в размере 391 тысячи рублей. За деньги чиновники предоставили ему возможность работать по муниципальным контрактам при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и инфраструктуры для маломобильных граждан в учреждениях культуры района. Также ему обещали беспрепятственно подписывать акты приема выполненных работ и ускорить процесс их оплаты.

9 апреля сообщалось, что в Кемеровской области чиновника осудили за десятки случаев мошенничества с жильем.

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Елизавета Новикова
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