Спортклубы создадут во всех школах Карачаево-Черкесии

Во всех школах Карачаево-Черкесии до конца года создадут спортклубы

В Карачаево-Черкесии до конца года планируется открыть во всех школах спортивные клубы. Как сообщает ТАСС, их создадут в рамках нацпроекта «Демография».

«На сегодня такие клубы созданы в 165 из 176 школ республики, на рассмотрении заявки находятся еще девять», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В правительстве также уточнили, что республика входит в пятерку российских регионов, где активно открываются школьные спортивные клубы. Карачаево-Черкесия при плане обустроить объекты в 75 процентах школ достигла показателя в 94 процента.

В республике также ведется профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта. «Одно из важных направлений — привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом как можно больше школьников. Этому будут способствовать и спортклубы в школах, в которых ребята могут заниматься с учетом личностных и физических особенностей. В последние годы в республике ведется большая работа по популяризации здорового и активного образа жизни, развитию спортивной инфраструктуры муниципалитетов», — сообщили в руководстве региона.